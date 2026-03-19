Haïfa : la raffinerie de pétrole visée par une frappe de missile

Un missile de longue portée a frappé la raffinerie de pétrole de Haïfa ce jeudi 19 mars, provoquant un incendie majeur dans la zone industrielle sans faire de victimes immédiates selon les premiers bilans.

L’attaque a visé l’une des infrastructures énergétiques les plus stratégiques d’Israël. L’impact a déclenché une colonne de fumée noire visible à plusieurs kilomètres, entraînant l’activation immédiate des protocoles d’urgence et le confinement partiel des quartiers limitrophes. Les services de secours et les unités de lutte contre les incendies sont mobilisés pour circonscrire les flammes et éviter toute propagation aux réservoirs de stockage voisins.