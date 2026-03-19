Le Sénégal accepte de restituer le trophée de la CAN 2025 au Maroc

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a annoncé mercredi que son instance se conformerait aux dispositions de la CAF, ouvrant la voie à une restitution officielle du trophée de la CAN 2025 au Maroc.

Lors d’une conférence de presse, le dirigeant a adopté un ton de conciliation après plusieurs jours de tensions diplomatiques et sportives. « Nous allons nous conformer aux dispositions de la CAF », a déclaré Abdoulaye Fall, confirmant ainsi que la fédération sénégalaise n’opposerait pas de résistance physique à l’exécution de la sentence administrative. Cette déclaration suggère que le trophée, actuellement détenu par le Sénégal, sera remis aux autorités de la Confédération Africaine de Football afin d’être officiellement transféré au Royaume du Maroc.

Cette prise de parole intervient après le verdict du Jury d’Appel de la CAF qui a déclaré le Sénégal forfait (3-0) pour la finale de la CAN 2025 organisée au Maroc. Cette décision faisait suite à des incidents ayant conduit à la suspension de la rencontre. Jusqu’à présent, le gouvernement sénégalais et la fédération avaient fermement contesté cette mesure, dénonçant une injustice réglementaire et évoquant même des soupçons de corruption au sein de l’instance continentale.

Si la FSF accepte de rendre le trophée pour respecter les procédures de la CAF, elle n’abandonne pas pour autant le volet juridique de l’affaire. Le recours annoncé devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) reste d’actualité. En attendant le jugement définitif de Lausanne, le geste symbolique de la fédération sénégalaise marque une étape importante vers l’apaisement du climat sportif entre les deux nations, tout en reconnaissant, au moins temporairement, le titre de champion au Maroc.