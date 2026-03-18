Maroc : un policier honoré pour son courage dans le démantèlement d’un réseau criminel

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a également adressé ses félicitations à l’ensemble des collègues du policier blessé qui ont contribué et participé à cette intervention ayant permis l’arrestation de cinq individus soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel, ainsi que la saisie d’importantes quantités de drogues, en plus d’une munition et d’une arme de chasse non autorisée, ajoute la même source.

A travers ces félicitations, l’accent a été mis sur la gratitude et la haute considération exprimées par les services de la Sûreté Nationale à l’endroit des policiers ayant participé à cette intervention, soulignant leur engagement constant à lutter contre la criminalité et à neutraliser ses menaces, ainsi que leur dévouement à préserver la sécurité des citoyens et à garantir la protection de leurs biens.

Cette promotion exceptionnelle, ainsi que le soutien apporté et la reconnaissance exprimée, s’inscrivent dans le cadre de la consécration du principe de « protection de l’État », tel que prévu par le statut des fonctionnaires de la DGSN, qui sont blessés ou exposés à des dangers lors de l’exercice de leurs nobles missions au service de la sécurité de la patrie et des citoyens.

Ces mesures d’encouragement, appuyées par le suivi médical et social du fonctionnaire de police blessé, illustrent également l’attention particulière accordée par la DGSN à son personnel, comme elles traduisent la haute considération des grands sacrifices consentis par les femmes et les hommes de la Sûreté Nationale au service de leur patrie et de la sécurité des citoyens, conclut le communiqué.