Le chancelier allemand exhorte l’UE à renforcer son pouvoir à la veille du sommet européen

Sur le plan économique, le chancelier a insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité de l’UE, appelant à des réformes de fond pour libérer une nouvelle dynamique de croissance et lever les contraintes existantes. Il a notamment évoqué le renforcement du marché intérieur, la mise en place d’une union des marchés de capitaux et l’intégration complète du marché européen de l’énergie, soulignant le rôle des investissements privés et de prix de l’énergie abordables pour soutenir une croissance durable et l’indépendance stratégique de l’Europe.

Par ailleurs, M. Merz a plaidé pour la réduction de la bureaucratie européenne en simplifiant les règles et en supprimant les sur-réglementations, estimant notamment que l’encadrement actuel de l’intelligence artificielle freine le potentiel de croissance. Il a également mis en avant l’importance du libre-échange, appelant à un renforcement des accords commerciaux de l’UE avec d’autres régions du monde, dans le but de préserver un ordre commercial international fondé sur des règles.

Sur le plan international, le chancelier a mis en garde contre les conséquences d’une prolongation du conflit au Moyen-orient, évoquant des risques pour la sécurité, l’approvisionnement énergétique et les flux migratoires en Europe. Il a indiqué, dans ce contexte, que l’Allemagne mobilise ses réserves pétrolières et renforce la transparence des prix des carburants.