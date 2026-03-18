USA : une vague de chaleur record frappe le sud de la Californie en mars

Le sud de la Californie traverse une vague de chaleur record pour mars, avec plus de vingt records de température battus, selon le service météorologique national (NWS).

Les comtés d’Orange, de San Diego et de l’Inland Empire ont enregistré treize nouveaux records, avec Palm Springs atteignant 39,4 °C et Anaheim 37,8 °C, dépassant des records de 2010 et 1989.

Des alertes canicule demeurent en vigueur jusqu’à vendredi, et les autorités mettent en garde contre les risques sanitaires liés à la chaleur, invitant les personnes présentant des symptômes à consulter un professionnel de santé. De plus, la baignade est déconseillée sur certaines plages en raison de niveaux bactériens élevés.

Le NWS prévoit une baisse progressive des températures à partir du week-end, bien qu’elles restent de 5 à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières jusqu’à la semaine prochaine, maintenant ainsi un niveau d’alerte pour les autorités et la population.