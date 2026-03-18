Ottawa débloque 1,4 milliard de dollars pour la production de munitions

Cet investissement est possible grâce au lancement du Programme de résilience de l’industrie de défense canadienne (RIDC), qui contribuera à renforcer l’infrastructure industrielle de défense du Canada en aidant les entreprises à accroître leur capacité de production, à développer des capacités de défense souveraines et à remédier aux vulnérabilités critiques des chaînes d’approvisionnement.

Le ministre a aussi annoncé que le gouvernement canadien accordera une aide financière pouvant atteindre 305,4 millions de dollars à IMT Precision à Ingersoll, en Ontario, pour la mise sur pied d’une nouvelle installation de fabrication pouvant produire des obus métalliques vides destinés à des projectiles d’artillerie de 155 mm plus modernes et efficaces, ce qui renforcera la capacité de production autonome de munitions du Canada, réduisant ainsi la dépendance vis‑à‑vis des fournisseurs étrangers.

Cette installation servira également de soutien essentiel aux capacités d’approvisionnement en Amérique du Nord, renforçant ainsi la position du Canada au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), selon Ottawa.

« Les investissements annoncés aujourd’hui reflètent l’engagement du Canada à améliorer notre production nationale de munitions et à renforcer la résilience de notre infrastructure industrielle de défense », a affirmé le ministre.

Le gouvernement canadien a dévoilé récemment la Stratégie industrielle de défense (SID), qui s’appuie sur l’engagement pris par Ottawa de porter les dépenses en matière de défense à 2% de son produit intérieur brut (PIB), soit environ 63 milliards de dollars en 2025-2026, puis à 5% du PIB d’ici 2035.

L’industrie canadienne de la défense contribue au PIB du pays pour près de 10 milliards de dollars et soutient plus de 81.000 emplois, selon les données officielles.