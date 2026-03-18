Maroc-Israël : une délégation économique attendue à Tel-Aviv en mai

Une délégation de chefs d’entreprise marocains se rendra à Tel-Aviv d’ici mai 2026 pour renforcer les partenariats technologiques bilatéraux, sous l’impulsion d’une organisation israélienne spécialisée dans l’innovation.

Le rapprochement économique entre le Maroc et Israël franchit une nouvelle étape avec la deuxième édition d’un programme de mise en relation technologique. Ce projet a permis à une vingtaine d’entrepreneurs des deux pays de collaborer à distance durant douze semaines. La phase finale de ce cycle consistera en un voyage d’affaires en Israël, visant à connecter les décideurs marocains avec les acteurs majeurs de la tech, de la cybersécurité et des institutions publiques israéliennes actives dans la recherche et le développement.

L’opération est pilotée par des experts issus du renseignement militaire, de la cybersécurité et du secteur privé. Ces réseaux s’appuient sur des structures comme la Chambre de commerce et d’industrie Israël-Maroc (CCIIM) basée à Tel-Aviv. Des acteurs majeurs de l’industrie mondiale du logiciel, déjà implantés dans le Royaume, soutiennent également cette dynamique en annonçant l’ouverture prochaine de centres de recherche locaux.

Des représentants du patronat marocain ont déjà participé aux précédentes sessions, consolidant les ponts entre les milieux d’affaires de Rabat, Casablanca et Tel-Aviv, notamment via des cabinets de conseil dédiés aux alliances stratégiques internationales.