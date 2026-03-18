Les États-Unis mettent en place des mesures pour soutenir le commerce pétrolier

Le président Donald Trump a décidé de suspendre temporairement une loi qui interdit le transport de carburant par des navires non américains, selon un communiqué de la Maison Blanche.

“La décision du président Trump d’accorder une dérogation de 60 jours au +Jones Act+ est une étape supplémentaire pour réduire les perturbations à court terme sur le marché pétrolier”, a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, sur X.

Cette mesure permettra à des ressources cruciales telles que le pétrole, le gaz naturel, les engrais et le charbon de circuler librement vers les ports américains pendant soixante jours, a-t-elle ajouté.

Depuis le début des attaques menées par les États-Unis et Israël en Iran, le prix du pétrole brut a augmenté de près de 50 %. À la pompe, le prix d’un gallon d’essence (3,78 litres) atteint désormais 3,84 dollars, contre 2,98 dollars à la fin février, selon l’American Automobile Association (AAA).

Le “Jones Act”, en vigueur depuis plus d’un siècle, exige que les transporteurs maritimes utilisent des navires construits et détenus par des Américains pour les liaisons entre les ports du pays. Sa suspension vise à faciliter les livraisons entre les zones de production du golfe du Mexique et les raffineries de la côte est.

Simultanément, le département du Trésor américain a annoncé qu’il continuait à lever les sanctions économiques imposées au Venezuela “afin de rouvrir et de restaurer le secteur énergétique” du pays. Cela “profitera à la fois aux États-Unis et au Venezuela, tout en soutenant le marché mondial de l’énergie grâce à une augmentation de l’offre de pétrole disponible”, a souligné le ministère.