Donald Trump exclut tout déploiement de troupes américaines en Iran

Le président américain, Donald Trump, a déclaré qu’il ne déploierait pas de troupes en Iran, trois semaines après avoir lancé une opération militaire contre Téhéran en collaboration avec Israël.

Lors d’une rencontre avec la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, il a affirmé : « Je ne déploie pas de troupes nulle part ». Trump a aussi mentionné que le Japon s’engageait davantage dans le conflit, sans donner de détails sur les garanties obtenues: »Je pense que, d’après les déclarations qui nous ont été faites hier et avant-hier concernant le Japon, ce pays monte vraiment au créneau, oui ».

Par ailleurs, Trump a révélé avoir demandé au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Iran, affirmant que Netanyahu ne le ferait plus: »Je lui ai dit de ne pas faire ça, et il ne le fera plus ».

Les frappes iraniennes sur le site de Ras Laffan au Qatar, le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde, ont causé des dommages significatifs, suscitant des inquiétudes pour l’approvisionnement énergétique international. Ces frappes ont été une réponse aux attaques israéliennes contre le gisement offshore iranien de South Pars, qui fournit 70 % du gaz consommé en Iran.