Le FMI met en garde contre une aggravation de l’inflation mondiale en cas de hausse durable des prix de l’énergie

Lors d’une conférence de presse, Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a déclaré que si les prix du pétrole restaient élevés pendant une année, cela pourrait avoir des conséquences significatives sur l’inflation mondiale. Elle a également précisé que le FMI était prêt à soutenir les pays dans le besoin en utilisant tous les outils à sa disposition, bien qu’aucun pays n’ait sollicité d’assistance depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Les tensions géopolitiques, notamment le blocage du détroit d’Ormuz — par où transitent environ 20 % du pétrole et du gaz mondiaux — et les attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, ont provoqué une forte hausse des prix du brut et du gaz. Récemment, l’Iran a ciblé le complexe gazier qatari de Ras Laffan, le plus grand site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, causant des “dommages considérables”. Aux Émirats arabes unis, un complexe gazier à Abou Dhabi a également été fermé après la chute de débris de missiles interceptés.

Ces événements surviennent dans le contexte d’une guerre intensifiée depuis le 28 février, suite à l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, entraînant une nouvelle flambée des prix du pétrole, avec le baril de Brent dépassant les 112 dollars.