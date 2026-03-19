Le FMI met en garde contre une aggravation de l’inflation mondiale en cas de hausse durable des prix de l’énergie

Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé des inquiétudes quant à une aggravation potentielle de l’inflation mondiale en raison d’une augmentation durable des prix de l’énergie.

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La directrice de la communication du FMI, Julie Kozack

Lors d’une conférence de presse, Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a déclaré que si les prix du pétrole restaient élevés pendant une année, cela pourrait avoir des conséquences significatives sur l’inflation mondiale. Elle a également précisé que le FMI était prêt à soutenir les pays dans le besoin en utilisant tous les outils à sa disposition, bien qu’aucun pays n’ait sollicité d’assistance depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Les tensions géopolitiques, notamment le blocage du détroit d’Ormuz — par où transitent environ 20 % du pétrole et du gaz mondiaux — et les attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, ont provoqué une forte hausse des prix du brut et du gaz. Récemment, l’Iran a ciblé le complexe gazier qatari de Ras Laffan, le plus grand site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, causant des “dommages considérables”. Aux Émirats arabes unis, un complexe gazier à Abou Dhabi a également été fermé après la chute de débris de missiles interceptés.

Ces événements surviennent dans le contexte d’une guerre intensifiée depuis le 28 février, suite à l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, entraînant une nouvelle flambée des prix du pétrole, avec le baril de Brent dépassant les 112 dollars.

Par atlasinfo
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