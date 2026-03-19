Aïd Al-Fitr : Trump adresse ses meilleurs voeux aux musulmans d’Amérique

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Le président américain, Donald Trump, a adressé ses vœux les plus chaleureux aux musulmans d’Amérique à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, célébré vendredi aux Etats-Unis.

« La Première dame et moi-même adressons nos meilleurs vœux à tous les Américains qui célèbrent l’Aïd Al-Fitr », a écrit le locataire de la Maison Blanche dans un message à cette occasion.

Aïd Al-Fitr, également appelé la « Fête de la rupture du jeûne », réunit les familles, les amis et les communautés musulmanes en hommage à leur dévotion spirituelle à la fin du ramadan, a souligné le président américain dans ce message.

Donald Trump a ajouté que « cette fête sert également de rappel du principe fondamental américain de la liberté religieuse, pour lequel mon administration se bat chaque jour ».

« Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent cette fête, en leur souhaitant un heureux Aïd Al-Fitr », a-t-il conclu.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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