Les États-Unis envisagent de lever certaines sanctions sur le pétrole iranien stocké en mer pour répondre à la flambée des prix de l’énergie causée par la guerre au Moyen-Orient.

Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a indiqué que cette mesure concernerait uniquement le brut déjà à bord de navires en mer et ne s’étendrait pas aux nouvelles exportations d’Iran.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie similaire adoptée récemment pour le pétrole russe, où Washington a autorisé la commercialisation de cargaisons en transit pour soutenir l’offre mondiale. L’objectif principal est d’augmenter rapidement l’approvisionnement en pétrole sur le marché international, alors que les tensions sur l’approvisionnement énergétique sont à leur paroxysme.

Depuis le début des hostilités entre les États-Unis, Israël et l’Iran, les exportations d’hydrocarbures du Golfe ont été significativement perturbées, notamment à cause des attaques sur les infrastructures énergétiques et les voies maritimes stratégiques. En réponse à cette situation, Bessent a également mentionné la possibilité de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis pour atténuer la pression sur les prix. Washington a déjà annoncé qu’il mettrait progressivement à disposition 172 millions de barils dans le cadre d’un plan de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Cependant, la conjoncture reste tendue, surtout en raison des perturbations dans le détroit d’Ormuz, un passage clé pour une grande partie du commerce mondial de pétrole. Les prix du brut ont fortement augmenté ces dernières semaines, affectant directement les consommateurs. Cette situation a conduit l’administration américaine à multiplier les mesures pour fluidifier l’approvisionnement énergétique, y compris un réexamen des régimes de sanctions appliqués à divers pays producteurs.

En somme, bien que cette levée partielle des sanctions pourrait offrir un répit sur le marché énergétique, elle est limitée par le contexte géopolitique et les restrictions sur les nouvelles exportations, et elle pourrait également influencer les relations internationales des États-Unis au Moyen-Orient.