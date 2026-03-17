Implantation de pharmacies au Maroc : le Conseil de la concurrence propose de nouveaux critères

Le Conseil de la concurrence propose l’introduction de nouveaux critères pour la création de pharmacies afin de remédier aux déséquilibres, notamment la surdensité dans certaines zones urbaines. Ces critères incluent l’étendue de la zone de chalandise, la densité de population, et la distance vers l’officine la plus proche.

La mise en œuvre de ces critères vise à équilibrer le réseau officinal et à garantir un accès équitable aux médicaments sur tout le territoire. Cela renforcerait la cohérence du maillage officinal tout en soutenant sa viabilité économique.

Le Conseil suggère également une flexibilité dans les horaires d’ouverture des pharmacies, tenant compte des spécificités locales et de la demande. Toutefois, le service de garde de nuit doit rester régulé.

Enfin, il est proposé un modèle de rémunération mixte, combinant une marge sur le prix du médicament et des honoraires pour les services rendus, afin d’assurer une rémunération équitable et d’améliorer la qualité des services offerts aux patients. Cela pourrait également encourager l’investissement et la modernisation des officines en intégrant les pharmaciens comme acteurs clés dans le parcours de soins.