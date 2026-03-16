La France et plusieurs pays occidentaux condamnent la décision du Hezbollah de se joindre à l’Iran dans ses hostilités contre les pays de la région

«Les attaques du Hezbollah contre Israël et les frappes visant des civils doivent cesser, et ses membres doivent déposer les armes. Nous condamnons la décision du Hezbollah de se joindre à l’Iran dans les hostilités, laquelle compromet davantage la paix et la sécurité dans la région », lit-on dans cette déclaration publiée par l’Elysée.

Les signataires de ce document expriment également leur profonde préoccupation face à l’escalade de la violence au Liban et appellent les différentes parties à mener des négociations constructives en vue de trouver une solution politique durable.

«Nous réitérons notre appel en faveur de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies par l’ensemble des parties et soutenons les efforts déployés par le gouvernement du Liban pour désarmer le Hezbollah, interdire ses activités militaires et mettre un terme à ses opérations armées ». ajoute la déclaration.