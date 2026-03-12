Le Maroc accueille la prochaine Réunion ministérielle conjointe avec les États du CCG

Le Maroc accueillera la 9e Réunion ministérielle conjointe avec les pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, à l’initiative des pays du CCG en reconnaissance du rôle que joue le Royaume dans le renforcement des relations de coopération et du partenariat stratégique entre les deux parties.

Cette annonce a été faite lors de la 8e Réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, tenue jeudi par visioconférence en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jassem Mohammed Al-Budaiwi, ainsi que de Leurs Altesses et Excellences les ministres et représentants des Etats membres du Conseil.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères des États du Conseil ont salué la profondeur des relations entre le Maroc et les pays du CCG ainsi que les efforts soutenus du Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, pour renforcer la solidarité arabe et hisser le partenariat stratégique entre les deux parties aux plus hauts niveaux.

L’accueil par le Maroc de cet important événement ministériel reflète également la grande confiance accordée par les pays frères du Golfe au Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Il illustre, en outre, la solidité des liens de fraternité et de coopération qui caractérisent les relations entre les deux parties, ainsi que la volonté commune de poursuivre la concertation et la coordination sur les différentes questions d’intérêt commun.