Canada : saisie de plus de 1000 kg de cannabis dans la région du Grand Toronto

Cette saisie, réalisée en collaboration avec le Détachement de l’aéroport de Toronto (DAT) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), est le résultat d’interceptions effectuées auprès de voyageurs et de cargaisons commerciales quittant le pays.

La contrebande de cannabis soutient le crime organisé et contribue au financement d’autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d’armes, a souligné l’ASFC dans un communiqué.

Au Canada, le transport illicite transfrontalier de cannabis est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.

En 2025, l’ASFC a saisi plus de 46.608 kg de cannabis.