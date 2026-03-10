29è festival de Fès des musiques sacrées du monde, du 4 au 7 juin prochain

« Fès et les Mâalemines, gardiens du geste et du patrimoine » sera ainsi le fil conducteur autour duquel s’articuleront différentes activités culturelles, artistiques et intellectuelles.

A travers cette thématique, la 29ème édition célébrera la contribution exceptionnelle des grands maîtres appelés « Mâalemines » à l’édification des sites et ouvrages emblématiques qui jalonnent l’histoire de Fès et de notre Royaume », selon la fondation Esprit de Fès, l’initiatrice du festival.

Au-delà de la maîtrise et de l’excellence de leur art, c’est leur rôle déterminant dans la transmission des savoir-faire ancestraux et une influence profonde sur le tissu social et spirituel que cette édition mettra en lumière, indique-t-elle dans une courte annonce. Le programme détaillé du festival sera annoncé dans les prochaines semaines.

La dernière édition (16-24 mai 2025), placée sous le thème « Renaissances », avait rassemblé plus de 200 artistes venus de 15 pays.

Moment privilégié de l’esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, le festival de Fès des musiques sacrées s’est imposé parmi les plus grandes manifestations culturelles dans le monde.