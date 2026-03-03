Emmanuel Macron: la « responsabilité » de la France « est strictement défensive », le porte-avion Charles de Gaulles en Méditerranée

A la UneFrance
Par Atlasinfo

Le président français, Emmanuel Macron, s’est exprimé pour la première fois devant les Français, mardi 3 mars, au quatrième jour de la guerre contre l’Iran, affirmant que l’Iran portait la « responsabilité première » du déclenchement de la guerre tout en évoquant une offensive israélo-américaine « en dehors du droit international ».

« La République islamique d’Iran porte la responsabilité première de cette situation », a déclaré le président français, en pointant son « programme nucléaire dangereux », le soutien à des « groupes terroristes » au Liban, au Yémen et des milices en Irak et « l’ordre de tirer sur son propre peuple », en référence à la répression des manifestations du début d’année.

Emmanuel Macron a dit ne pas regretter pas l’élimination du Guide suprême, Ali Khamenei. « L’histoire ne pleure jamais les bourreaux de leurs peuples », a-t-il ajouté dans son allocution depuis l’Elysée.

Il a également mis en garde Israël contre toute opération terrestre au Liban, qui serait une « escalade dangereuse » et une « erreur stratégique »., a-t-il estimé.

Le chef de l’Etat a aussi annoncé que deux « premiers vols » rapatriant des Français du Moyen-Orient arriveraient « dès » mardi soir à Paris.

Près de 400 000 ressortissants français sont présents dans la douzaine de pays concernés par le conflit. Sur le territoire français, l’opération Sentinelle va également être « renforcée » pour faire face à la menace terroriste, et autour des ambassades et représentations diplomatiques françaises dans des zones sensibles.

Si le président français souhaite l’arrêt des frappes « au plus vite » et la reprise des négociations diplomatiques, il a redit que la « responsabilité » de la France « est strictement défensive » et prévient que la situation risque de se dégrader dans les jours à venir.

« Ma responsabilité est d’agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes », a-t-il indiqué.

Emmanuel Macron a en outre fait savoir qu’il a donné l’ordre pour le déploiement de moyens navals et de défense aérienne, notamment l’envoi de la frégate Languedoc à Chypres et le porte-avion Charles de Gaulles en Méditerranée, afin de sécuriser les intérêts français, défendre ceux des alliés de la France et prévenir toute escalade.

il a également évoqué la piste d’une « coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic » maritime dans les détroits d’Ormuz et de Suez notamment.

 

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite