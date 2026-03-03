Emmanuel Macron: la « responsabilité » de la France « est strictement défensive », le porte-avion Charles de Gaulles en Méditerranée

Le président français, Emmanuel Macron, s’est exprimé pour la première fois devant les Français, mardi 3 mars, au quatrième jour de la guerre contre l’Iran, affirmant que l’Iran portait la « responsabilité première » du déclenchement de la guerre tout en évoquant une offensive israélo-américaine « en dehors du droit international ».

« La République islamique d’Iran porte la responsabilité première de cette situation », a déclaré le président français, en pointant son « programme nucléaire dangereux », le soutien à des « groupes terroristes » au Liban, au Yémen et des milices en Irak et « l’ordre de tirer sur son propre peuple », en référence à la répression des manifestations du début d’année.

Emmanuel Macron a dit ne pas regretter pas l’élimination du Guide suprême, Ali Khamenei. « L’histoire ne pleure jamais les bourreaux de leurs peuples », a-t-il ajouté dans son allocution depuis l’Elysée.

Il a également mis en garde Israël contre toute opération terrestre au Liban, qui serait une « escalade dangereuse » et une « erreur stratégique »., a-t-il estimé.

Le chef de l’Etat a aussi annoncé que deux « premiers vols » rapatriant des Français du Moyen-Orient arriveraient « dès » mardi soir à Paris.

Près de 400 000 ressortissants français sont présents dans la douzaine de pays concernés par le conflit. Sur le territoire français, l’opération Sentinelle va également être « renforcée » pour faire face à la menace terroriste, et autour des ambassades et représentations diplomatiques françaises dans des zones sensibles.

Si le président français souhaite l’arrêt des frappes « au plus vite » et la reprise des négociations diplomatiques, il a redit que la « responsabilité » de la France « est strictement défensive » et prévient que la situation risque de se dégrader dans les jours à venir.

« Ma responsabilité est d’agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes », a-t-il indiqué.

Emmanuel Macron a en outre fait savoir qu’il a donné l’ordre pour le déploiement de moyens navals et de défense aérienne, notamment l’envoi de la frégate Languedoc à Chypres et le porte-avion Charles de Gaulles en Méditerranée, afin de sécuriser les intérêts français, défendre ceux des alliés de la France et prévenir toute escalade.

il a également évoqué la piste d’une « coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic » maritime dans les détroits d’Ormuz et de Suez notamment.