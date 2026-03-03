CDH : un ancien détenu du polisario livre un témoignage accablant sur la situation dans les camps de Tindouf

Mahmoud Zaidan, un ancien détenu du polisario, a livré un témoignage accablant, lundi devant la 61e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) à Genève, dénonçant de graves violations des droits humains dans les camps de Tindouf. M. Zaidan, qui est un ancien blogueur critique à l’égard du front séparatiste, a affirmé avoir été victime d’enlèvement, de disparition forcée pendant plus de quatre mois, ainsi que de torture psychologique et physique, avant d’être contraint de quitter les camps de la honte sous la menace de mort.

Dans son témoignage lors du débat général au titre du point 2 de l’ordre du jour, il a indiqué que son seul tort a été de critiquer et dénoncer les dirigeants du polisario et de réclamer, via les réseaux sociaux, la fin des violations graves et systématiques commises contre les Sahraouis par la direction séparatiste et des groupes armés affiliés. M. Zaidan a également dénoncé des cas quotidiens de répression, d’enlèvements et d’exécutions extrajudiciaires, ainsi que des pratiques assimilées à l’esclavage.

Il a, par ailleurs, accusé les dirigeants du polisario de détourner l’aide humanitaire, d’exploiter les enfants par leur enrôlement et implication dans des réseaux criminels et de trafic de drogue, et de chercher à faire taire les voix dissidentes afin d’instaurer un climat de peur parmi les populations. Il a, dans ce sens, appelé la communauté internationale à agir et exhorté le CDH à intervenir par ses mécanismes pour protéger les populations des camps et mettre fin à toutes ces graves violations.