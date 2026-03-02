Le Maroc et la Belgique appelés à renforcer leur partenariat avec conviction et fiabilité (Ministre belge des AE)

Evoquant la coopération multidimensionnelle maroco-belge, M. Prévot a mis l’accent sur la collaboration notamment dans le domaine sécuritaire, relevant l’importance accrue de cette coopération face aux menaces communes telles que le trafic de drogue, la criminalité transnationale, le terrorisme et la radicalisation.

Dans ce sens, il a souligné que la coopération renforcée entre les services des deux pays est « précieuse et essentielle ».

Concernant le volet migratoire, M. Prévot a indiqué que le dialogue structurel est appelé à se poursuivre, soulignant que les deux pays travaillent « avec humanité et responsabilité » afin de fluidifier les procédures et gérer cette question complexe dans le respect de la dignité des personnes.

Sur le plan économique, le chef de la diplomatie belge a fait part de son ambition de voir la Belgique se hisser parmi les dix premiers partenaires économiques du Maroc, saluant hautement l’engagement du Royaume à accompagner et faciliter l’intégration des acteurs économiques belges dans son écosystème d’affaires.

Dans ce cadre, il a annoncé l’organisation, en 2027, d’une mission économique belge au Maroc, composée de responsables et acteurs économiques en vue de consolider le partenariat maroco-belge.

Cette mission permettra d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les deux pays, a-t-il dit, évoquant également la Coupe du Monde 2030 comme une occasion de coopération dans les technologies sportives, les infrastructures et les technologies de sécurité.

Evoquant la question du Sahara marocain, le responsable belge a réitéré le soutien clair et constant du Royaume de Belgique à l’Initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, ajoutant que son pays entend agir en conséquence sur les plans diplomatique et économique.

Ainsi, M. Prévot a indiqué que la Belgique a décidé l’extension de sa couverture consulaire, précisant que le Consulat général de Belgique à Rabat est compétent pour le Royaume du Maroc dans son ensemble, y compris pour la région du Sahara marocain.

Il a aussi annoncé que l’ambassadeur de Belgique à Rabat effectuera prochainement une visite dans la région du Sahara afin de préparer et soutenir plusieurs initiatives économiques, telles que les visites d’entreprises belges et l’organisation de foires économiques des trois agences régionales, notant que plusieurs entreprises belges sont disposées à concrétiser des projets, qui répondent aux attentes du Royaume.

« Le Maroc et la Belgique partagent plus qu’une relation diplomatique », a soutenu M. Prévot, saluant les liens historiques, les valeurs communes et la vision partagée de Rabat et de Bruxelles d’un partenariat moderne, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir.