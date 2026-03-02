L’offensive américaine empêchera l’Iran de continuer à armer, financer et diriger les groupes terroristes (Trump)

« Nous veillerons à ce que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer et diriger des groupes terroristes hors de ses frontières », a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche, en référence aux groupes et milices armés liés à Téhéran, actifs au Moyen-Orient et au-delà.

Le chef de l’exécutif américain a détaillé les autres objectifs de l’opération militaire visant l’Iran. « Nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l’Iran », a-t-il précisé, ajoutant que l’armée américaine s’est fixée aussi pour objectif de « réduire à néant leur marine ».

Et d’affirmer que Washington oeuvre également pour que « le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d’arme nucléaire ».

Par ailleurs, le locataire de la Maison Blanche a assuré que les Etats-Unis ont saisi la « dernière et meilleure chance » de frapper le régime iranien afin « d’éliminer une menace intolérable ».

« C’était notre dernière et meilleure chance de frapper, ce que nous faisons actuellement, et d’éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre », a déclaré le président Trump.

Un régime iranien doté de missiles à longue portée et d’armes nucléaires constituerait une menace intolérable pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain, a-t-il poursuivi.

« Nous avons averti l’Iran de ne pas produire d’armes nucléaires, mais ils ont ignoré ces avertissements », a ajouté Donald Trump.

Le président américain a, en outre, indiqué que l’opération militaire en Iran était « nettement en avance » sur le calendrier prévu, ajoutant que les Etats-Unis avaient les capacités pour un conflit se prolongeant au-delà de 4 ou 5 semaines.

« Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n’est pas grave, quoi qu’il en coûte, nous y arriverons toujours (…) Nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà » de 4 ou 5 semaines », a conclu M. Trump.