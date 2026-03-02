Rabat et Bruxelles réaffirment leur ambition d’un partenariat stratégique renforcé

À l’issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, ont mis en avant la solidité des liens historiques unissant Rabat et Bruxelles, nourris par une communauté marocaine fortement intégrée en Belgique et par des échanges humains denses.

Les deux hauts responsables ont salué la qualité du dialogue politique bilatéral, marqué par une confiance renouvelée et une volonté partagée d’inscrire la coopération dans une logique de complémentarité et de projection vers l’avenir. Ils ont exprimé leur engagement à structurer davantage les mécanismes de concertation, afin d’accompagner l’évolution des priorités stratégiques des deux pays.

Sur le plan économique, les deux ministres ont convenu d’encourager les investissements et les partenariats dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la transition énergétique, les infrastructures durables, l’économie verte et l’innovation industrielle. Ils ont également mis en exergue le rôle du Maroc en tant que plateforme d’accès au continent africain et celui de la Belgique comme hub européen stratégique.

Au niveau multilatéral, Rabat et Bruxelles ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme effectif, au respect du droit international et à la promotion de solutions politiques négociées aux crises régionales. Les deux parties ont souligné l’importance d’une coordination accrue au sein des enceintes internationales, en particulier sur les questions liées à la sécurité, au climat et au développement.

MM. Bourita et Prévot ont enfin convenu de renforcer les échanges parlementaires et institutionnels, ainsi que les contacts entre les acteurs économiques et académiques, afin de consolider un partenariat moderne, équilibré et tourné vers l’innovation, traduisant la profondeur d’une relation d’amitié appelée à se développer davantage dans les années à venir.