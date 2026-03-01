La Finlande reconnaît le leadership du Roi dans la consolidation du statut du Maroc en tant que partenaire fiable et essentiel de l’UE

Dans un Communiqué conjoint adopté à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, la partie finlandaise a mis en avant la stabilité politique du Royaume, son agenda de réformes global et ambitieux, impulsé par le Souverain, ainsi que le rôle du Maroc comme partenaire clé de l’UE.

Mme Valtonen, qui effectue une visite officielle au Maroc à l’invitation de M. Bourita, a aussi exprimé son plein soutien à cette trajectoire renouvelée et sa volonté de contribuer au renforcement de ce partenariat d’importance stratégique entre Rabat et Bruxelles.De son côté, le Maroc a réaffirmé l’importance qu’il attache à son partenariat de longue date, étroit, multidimensionnel et privilégié avec l’Union Européenne.

Les deux ministres ont salué, à cet égard, les résultats de la quinzième session du Conseil d’Association UE-Maroc, tenue à Bruxelles le 29 janvier 2026, soulignant les avancées enregistrées dans le cadre de ce dialogue institutionnel. Ils ont également souligné le rôle important et constructif du Maroc dans le voisinage Sud de l’Union Européenne, en tant que partenaire de confiance et acteur engagé pour la stabilité et la prospérité régionales.

M. Bourita et Mme Valtonen ont, à cet effet, salué le Pacte pour la Méditerranée, lancé à Barcelone en novembre 2025, mettant en avant un esprit de partenariat renouvelé entre l’UE et ses partenaires du Sud, fondé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée.