Attaques iraniennes: le Roi Mohammed VI s’entretient avec le souverain de Bahreïn

Le Roi Mohammed VI a eu ce samedi un appel téléphonique avec Hamad Ben Issa Ben Salmane Al Khalifa, souverain de Bahreïn, suite à l’agression abjecte ayant visé le territoire du Royaume de Bahreïn, annonce un communiqué du Cabinet royal.

Le Royaume du Maroc a condamné avec « la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères, à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie ».

Le Maroc, selon une communiqué du ministère des Affaires étrangères, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque et protéger leur sécurité ainsi que la quiétude de leurs citoyens et des résidents.