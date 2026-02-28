Attaques iraniennes: entretien du Roi Mohammed VI avec les chefs d’Etat du Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis et Arabie saoudite

Le Roi Mohammed VI a eu, ce samedi, plusieurs appels téléphoniques avec Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l’Etat des Émirats arabes unis, le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa de Bahreïn, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, et Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

Au cours de ces appels, le Roi a réaffirmé la ferme condamnation par le Royaume du Maroc des agressions abjectes ayant visé la souveraineté de ces Etats frères et la sécurité de leurs territoires, ainsi que le soutien de Sa Majesté et Son plein appui à ces pays dans toutes les mesures légitimes qu’ils jugent appropriées pour la préservation de leur sécurité et de la quiétude de leurs citoyens.

Partant des liens fraternels ancrés et de la solidarité constante qui unit le Royaume du Maroc à ces Etats frères, le souverain a insisté sur le fait que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Maroc, et que toute atteinte à leur sécurité constitue une agression grave et inacceptable et une menace directe pour la stabilité de la région ».