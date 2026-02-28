Le président Donald Trump annonce la mort du guide iranien Ali Khamenei

Le président américain Donald Trump a affirmé que le guide iranien Ali Khamenei avait été tué dans les frappes de la journée.

« Grâce à notre étroite collaboration avec Israël, lui et les autres dirigeants qui ont été tués avec lui, n’ont rien pu faire. C’est la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre son pays », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth social.

« Comme je l’ai dit non seulement Khamenei est mort, mais le pays a été, en un seul jour, très fortement détruit, voire anéanti. Les bombardements intensifs et précis se poursuivront toutefois sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de paix dans tout le Moyent-Orient et dans le monde entier », a-t-il ajouté dans son message.

La mort du guide iranien n’a pas encore été confirmée par des sources iraniennes.