France: mini-remaniement du gouvernement de Sébastien Lecornu

A moins de trois semaines du premier tour des élections municipales, le Premier ministre français a modifié son équipe gouvernementale, jeudi 26 février, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Sébastien Lecornu avait promis début février qu’il ne s’agirait que d’un « ajustement » pour permettre aux ministres candidats aux municipales de s’engager dans leur campagne.

Ce remaniement a fait perdre au gouvernement l’un de ses visages les plus connus: Rachida Dati remplacée par Catherine Pégard.

Cette troisième version du gouvernement mené par Sébastien Lecornu a vocation à rester en place jusqu’à la fin du mandat, si l’instabilité à l’Assemblée nationale le permet.

La nouvelle équipe aura la tâche de faire avancer un certain nombre de textes de loi, sur le régalien, mais aussi l’agriculture et la fin de vie. Matignon a dévoilé le 17 février un calendrier parlementaire très chargé, jusqu’au mois de juillet.

La composition du gouvernement résultant du décret signé ce jour sur la proposition du Premier ministre est la suivante :

M. Laurent NUÑEZ, ministre de l’Intérieur ;

Mme Catherine VAUTRIN, ministre des Armées et des Anciens combattants ;

M. Jean-Pierre FARANDOU, ministre du Travail et des Solidarités ;

Mme Monique BARBUT, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ;

M. Gérald DARMANIN, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

M. Roland LESCURE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

M. Serge PAPIN, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire ;

M. Édouard GEFFRAY, ministre de l’Éducation nationale ;

M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Mme Stéphanie RIST, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

Mme Catherine PÉGARD, ministre de la Culture ;

Mme Naïma MOUTCHOU, ministre des Outre-mer ;

Mme Françoise GATEL, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation ;

M. David AMIEL, ministre de l’Action et des Comptes publics ;

M. Philippe BAPTISTE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ;

Mme Marina FERRARI, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

M. Philippe TABAROT, ministre des Transports ;

M. Vincent JEANBRUN, ministre de la Ville et du Logement.

Les ministres délégués Auprès du Premier ministre :

M. Laurent PANIFOUS, chargé des Relations avec le Parlement ;

Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement et chargée de l’Énergie auprès du ministre de

l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;

Mme Aurore BERGÉ, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les

discriminations ;

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Jean-Didier BERGER ;

Mme Marie-Pierre VEDRENNE, chargée de la Citoyenneté ;

Auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants :

Mme Alice RUFO ;

Auprès du ministre du Travail et des Solidarités et du ministre de l’Education nationale :

Mme Sabrina ROUBACHE, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de

l’Apprentissage ;

Auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales

sur le climat et la nature :

Mme Catherine CHABAUD, chargée de la Mer et de la Pêche ;

M. Mathieu LEFÈVRE, chargé de la Transition écologique ;

Auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et

numérique ;

M. Sébastien MARTIN, chargé de l’Industrie ;

Mme Anne LE HÉNANFF, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique ;

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;

M. Nicolas FORISSIER, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité ;

Mme Éléonore CAROIT, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de

l’étranger ;

Auprès de la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées :

Mme Camille GALLIARD-MINIER, chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

Auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation :

M. Michel FOURNIER, chargé de la Ruralité.