L’ambassadeur américain en France ignore la convocation du quai d’Orsay,

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a interdit l’accès direct aux membres du gouvernement français à l’ambassadeur américain Charles Kushner, qui a ignoré une convocation du quai d’Orsay après des commentaires de l’ambassade sur la mort d’un étudiant d’ultradroite.

Le diplomate avait été convoqué en raison de la republication par l’ambassade américaine d’une réaction de l’administration Trump au décès à 23 ans de Quentin Deranque, battu à mort par des membres de l’ultragauche à Lyon (centre-est de la France).

L’ambassade avait relayé un message évoquant des informations qui « devraient tous nous préoccuper ».

« Quand on a l’honneur de représenter son pays, les États-Unis d’Amérique en France, comme ambassadeur, on respecte les usages les plus élémentaires de la diplomatie et on répond aux convocations du ministère des Affaires étrangères », a déclaré Jean-Noël Barrot sur France Info.

« La France ne peut accepter quelque forme d’ingérence ou d’instrumentalisation de son débat public national par les autorités d’un Etat tiers », a-t-il estimé.

L’ambassadeur des États Unis en France a appelé mardi le ministre des Affaires étrangères, a indiqué l’entourage du ministre .

Ce dernier a rappelé les raisons qui avaient conduit à une convocation : la France ne peut accepter quelque forme d’ingérence ou d’instrumentalisation de son débat public national par les autorités d’un État tiers.

« L’ambassadeur a pris acte, exprimé sa volonté de ne pas interférer dans notre débat public et rappelé l’amitié qui lie la France et les États-Unis », a-t-on précisé de même source.

Le ministre et l’ambassadeur ont convenu de se rencontrer dans les jours à venir afin de poursuivre le travail au service d’une relation bilatérale dense, qui fête cette année ses 250 ans.