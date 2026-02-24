Côte d’Ivoire-USA : une coopération sécuritaire renforcée pour la stabilité dans la région

Et la même source d’ajouter qu’un plan d’action bilatéral de défense, d’une durée de cinq ans, structure cette coopération, avec pour finalité : le renforcement des capacités, la consolidation institutionnelle et l’ancrage d’un partenariat durable, rappelant, dans ce sens, que la Côte d’Ivoire est intégrée au State Partnership Program avec la Garde Nationale de Pennsylvanie, favorisant échanges professionnels et formations spécialisées.

« En 2025, plus de 3.000 soldats ivoiriens ont bénéficié de formations en lutte antiterroriste et en soins tactiques, notamment pour les unités déployées dans la Zone opérationnelle Nord », note la même source, notant que des équipements défensifs ont également été fournis afin d’améliorer mobilité, évacuation médicale et protection des troupes.

La même source rappelle que la Côte d’Ivoire a accueilli en 2025 l’exercice multinational « Flintlock », réunissant plus de 1.000 militaires issus de 40 pays, faisant savoir que ce pays de l’Afrique de l’Ouest accueillera de nouveau cet exercice militaire en 2026, confirmant son positionnement comme plateforme sécuritaire régionale.

Un autre pilier de cette coopération, ajoute le communiqué, est l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT), soutenue à hauteur de plus de 10 millions de dollars par les États-Unis, rappelant que ce centre forme des professionnels de la sécurité issus de plus de 26 pays africains et renforce l’expertise régionale en matière de contre-terrorisme.

La coopération entre les deux pays s’étend également à la police, à la cybersécurité et à la surveillance des frontières nord, avec un appui en formation, équipements et capacités de renseignement, notamment via l’usage de drones, tient à préciser la même source.

En mer, un accord « Shiprider » et l’installation de radars côtiers améliorent la lutte contre la pêche illégale et les trafics dans le Golfe de Guinée, lit-on dans le communiqué, relevant qu’en 2025, l’exercice « Carat » a permis d’engager des patrouilles conjointes pour sécuriser les eaux ivoiriennes.

Et de conclure qu’au-delà des dispositifs techniques, cette coopération dense vise un enjeu plus important à même de faire de la sécurité, un levier de stabilité, d’attractivité économique et de prospérité partagée entre Abidjan et Washington.