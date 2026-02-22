Don japonais de près de 10 millions d’euros pour l’entretien routier du Grand Abidjan

La signature de l’accord de don a eu lieu à Abidjan, lors d’une cérémonie en présence de la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, et de l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Gomakubo Junji, rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la coopération japonaise en matière d’infrastructure, explique la même source.

S’exprimant à cette occasion, Mme Kaba a fait part de l’engagement de son pays à assurer une mise en œuvre rigoureuse et transparente de ce projet.

Pour sa part, le diplomate japonais, a souligné la portée stratégique de ce don, destiné à améliorer la fluidité du trafic routier et la logistique dans le Grand Abidjan, réaffirmant la volonté de son pays de promouvoir des infrastructures de qualité et de consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.