Crues en France : le Premier ministre promet « une mobilisation totale »

« Les crues dans l’Ouest exigent une mobilisation totale », écrit M. Lecornu sur X, indiquant avoir lancé les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le chef du gouvernement français a précisé à cet égard que les communes concernées pourront déposer leur demande pour permettre une évaluation précise des dégâts, les premiers dossiers devant être examinés en commission interministérielle la semaine prochaine.

« La reconnaissance interviendra rapidement pour permettre une indemnisation au plus vite », a assuré M. Lecornu, soulignant que « la solidarité nationale s’applique, concrètement ».

La succession ininterrompue de jours pluvieux a contribué à la saturation des sols et à la hausse des niveaux de plusieurs cours d’eau, provoquant des crues dans différentes régions du pays, notamment dans le Sud-Ouest.

Météo-France a appelé à la prudence face au passage de la tempête Pedro, ses « fortes rafales de vent intervenant sur des sols très humides et faisant suite au passage récent de deux tempêtes ».

Ce phénomène météorologique survient après 35 jours de pluie consécutifs, la plus longue période de précipitations depuis le début des mesures en 1959.