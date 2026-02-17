Déploiement d’une mission religieuse marocaine en Belgique pour le Ramadan

Une réception a été organisée, lundi soir à Bruxelles, en l’honneur des 83 membres de la mission religieuse dépêchée en Belgique par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, afin d’accompagner et d’encadrer les membres de la communauté marocaine à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’importance d’assurer aux Marocains établis en Belgique un encadrement religieux de proximité et de qualité, répondant à leurs attentes, en particulier durant ce mois de jeûne et de piété.

Organisée par le Rassemblement des musulmans de Belgique (RMB), en coordination avec les consulats généraux du Maroc en Belgique et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, cette rencontre s’inscrit dans le prolongement des efforts visant à préserver le référentiel religieux national et à consolider le modèle religieux marocain fondé sur le juste-milieu et la modération.

Cette mission religieuse marocaine, à l’instar de celles dépêchées dans d’autres pays européens, traduit la volonté du Royaume du Maroc d’assurer un encadrement religieux solide au profit des membres de sa communauté établie à l’étranger, à travers un accompagnement spirituel et éducatif en adéquation avec les spécificités des sociétés d’accueil.

Dans une allocution à cette occasion, le président du RMB, Salah Echallaoui, a indiqué que les membres de cette mission religieuse constituée de professeurs universitaires, d’imams, de prédicateurs et de prédicatrices seront déployés dans les grandes agglomérations belges qui connaissent une forte concentration de Marocains, notant que cette initiative dénote l’attention particulière accordée par le Royaume à la mise en place d’un encadrement religieux rigoureux qui promeut les valeurs de dialogue et du vivre-ensemble. Il a précisé que les membres de cette délégation sont investis d’une mission d’une haute importance, consistant à contribuer à une compréhension saine des nobles préceptes de l’Islam et à prémunir les jeunes générations contre les discours d’extrémisme et de radicalisation, tout en renforçant leur attachement à leur identité marocaine dans le respect des lois et des spécificités du pays d’accueil.

Pour sa part, la consule générale du Maroc à Liège et au Grand-Duché de Luxembourg, Najah Dimou, a affirmé que le déploiement de cette mission religieuse en Belgique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière aux Marocains du monde en vue de préserver leur identité religieuse et culturelle. Elle a ajouté que le mois de Ramadan, avec sa forte portée spirituelle et sociale, confère à cette initiative une dimension symbolique, en ce sens que durant ce mois béni, la mission religieuse marocaine veillera à diffuser parmi la communauté marocaine une culture de paix, de solidarité et de cohésion, dans le plein respect des valeurs du vivre-ensemble et de coexistence.

Mme Dimou a, en outre, fait observer que l’accompagnement de la communauté marocaine durant le mois de Ramadan par des compétences religieuses qualifiées traduit une approche institutionnelle intégrée, visant à préserver le référentiel religieux national et à promouvoir une intégration positive fondée sur le respect des lois du pays de résidence et l’ancrage des valeurs de tolérance et de dialogue.

Ont pris part à cette réception les consuls généraux du Royaume du Maroc en Belgique, des représentants d’associations actives dans l’organisation du culte musulman en Belgique, des responsables de mosquées marocaines ainsi que des membres de la communauté marocaine établie dans ce pays européen.