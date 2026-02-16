Le ministre franÃ§ais de l’IntÃ©rieur Laurent NuÃ±ez Ã  Alger les 16 et 17 fÃ©vrier

Dans le contexte d’une crise grave entre lâ€™AlgÃ©rie et la France, le ministre franÃ§ais de lâ€™IntÃ©rieur, Laurent NuÃ±ez, se rend ce lundi 16 fÃ©vrier Ã Alger avec au menu de cette visite la coopÃ©ration sÃ©curitaire et migratoire.

Laurent NuÃ±ez doit rencontrer son homologue algÃ©rien SaÃ¯d Sayoud et Ã©voquer de nombreux sujets Ã©pineux dans un contexte de tensions entre la France et lâ€™AlgÃ©rie au cours de ce dÃ©placement deÂ deux jours.

La relation entre les deux pays s’Ã©tait fortement dÃ©gradÃ©e depuis l’Ã©tÃ© 2024 et les tensions se sont multipliÃ©es depuis deux ans, entre l’enlÃ¨vement d’un influenceur algÃ©rien opposant au rÃ©gime d’Abdelmadjid Tebboune en avril 2024, la mise en examen d’un agent consulaire algÃ©rien en avril 2025 ou encore l’expulsion de douze agents de l’ambassade franÃ§aise Ã Alger quelques jours plus tard.

Le ministre franÃ§ais de l’IntÃ©rieur avait indiquÃ©, le 12 fÃ©vrieur dernier, que son dÃ©placement avait pour but de Â«Â parler de questions de sÃ©curitÃ©, notamment la question des rÃ©admissions, la question de la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic.Â Â»

Les deux ministres devraient en outre Ã©voquer des dossiers brÃ»lants, Ã commencer par l’admission des ressortissants algÃ©riens sous OQTF, le renseignement en matiÃ¨re de lutte contre le terrorisme ou encore les demandes d’extradition formulÃ©es Ã la France par l’AlgÃ©rie.