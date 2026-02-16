Le Canada annonce son adhésion au programme européen de défense SAFE

L’instrument européen SAFE vise à fournir des prêts à faible taux d’intérêt, destinés à des achats dans la défense.

L’accord SAFE entre le Canada et l’UE a été signé par le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty, en marge de sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité, a indiqué Ottawa.

« L’industrie canadienne est maintenant en mesure de participer à l’exécution de contrats liés à l’initiative SAFE dont le contenu canadien peut atteindre 80% – cela représente une occasion pour notre secteur de la défense et une possibilité d’intégrer plus profondément les composants canadiens dans les chaînes d’approvisionnement européennes », a affirmé le ministère canadien de la Défense nationale dans un communiqué.

« Grâce à cet accord, le Canada continue de renforcer la sécurité collective, de consolider la coopération avec les alliés et les partenaires, et d’appuyer le développement de capacités de défense essentielles qui améliorent la sécurité internationale », a souligné McGuinty, cité dans le communiqué.

En juin 2025, le Canada et l’UE avaient signé, à Bruxelles, un pacte de sécurité et de défense. Le pacte, qui établit un cadre pour le dialogue et la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, constituait la première démarche entreprise par Ottawa pour se joindre à l’initiative SAFE, un instrument du programme ReArm Europe.

Le plan ReArm Europe a été élaboré par la Commission européenne en vue de stimuler le financement de la défense en Europe, notamment par le biais des prêts accordés dans le cadre de l’initiative SAFE, qui est dotée d’une enveloppe de 150 milliards d’euros.