Le Canada et le Danemark renforcent leur coopération militaire

« Le protocole d’entente reflète un engagement commun à l’égard de la sécurité transatlantique et renforce la coopération entre les alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à un moment où l’environnement mondial de sécurité devient de plus en plus complexe », a ajouté le ministère.

L’accord a été signé par le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty, et ses homologues du Danemark, des îles Féroé et du Groenland.

« La conclusion de cet accord de coopération en matière de défense avec le Danemark, le Groenland et les îles Féroé renforce nos efforts de dissuasion collective et notre capacité à collaborer harmonieusement avec nos alliés et partenaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord dans le Grand Nord », a affirmé McGuinty, cité dans le communiqué.