Le Canada et le Danemark renforcent leur coopération militaire

Le Canada et le Danemark ont signé un protocole d’entente pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, a annoncé le gouvernement canadien.

InternationalEn direct
Par
Le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty
Signé en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, cet accord a pour objectif de développer la coopération dans plusieurs domaines clés, notamment dans les secteurs de l’innovation en défense et du matériel de défense, ainsi que le soutien logistique mutuel et la formation, a indiqué le ministère canadien de la Défense nationale dans un communiqué.

« Le protocole d’entente reflète un engagement commun à l’égard de la sécurité transatlantique et renforce la coopération entre les alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à un moment où l’environnement mondial de sécurité devient de plus en plus complexe », a ajouté le ministère.

L’accord a été signé par le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty, et ses homologues du Danemark, des îles Féroé et du Groenland.

« La conclusion de cet accord de coopération en matière de défense avec le Danemark, le Groenland et les îles Féroé renforce nos efforts de dissuasion collective et notre capacité à collaborer harmonieusement avec nos alliés et partenaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord dans le Grand Nord », a affirmé McGuinty, cité dans le communiqué.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite