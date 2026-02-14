Maroc/Inondations : le ministère de l’Intérieur prépare le retour progressif des populations des zones sinistrées

Il a été procédé également à l’ouverture des routes et des voies, afin de créer les conditions nécessaires pour accueillir la population dans les meilleures conditions sanitaires et environnementales, ajoute la même source.

Par ailleurs, il a été procédé, en coordination avec l’ensemble des intervenants, à l’adoption d’un plan d’action spécifique pour chacune des provinces concernées visant à assurer la reprise progressive des différents services publics, selon une approche flexible prenant en considération l’évolution de la situation sur le terrain et garantissant la continuité des services essentiels, dès le retour des populations à leurs lieux de résidence habituels.

Parallèlement, un dispositif opérationnel et logistique bien défini a été élaboré au niveau de chaque province, définissant les moyens de transport, les itinéraires de déplacement ainsi que l’organisation du retour par étapes, de manière à assurer la fluidité des opérations, la sécurité des citoyennes et des citoyens et leur retour vers les zones dont la situation actuelle le permet.

Le ministère fait savoir que les quartiers et douars concernés par chaque phase ainsi que le calendrier des étapes ultérieures seront annoncés progressivement, en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, à travers des communiqués officiels émanant des autorités locales et portés à la connaissance de l’opinion publique via les différents canaux possibles et disponibles, y compris par l’envoi de messages SMS aux personnes concernées.

Tout en affirmant son engagement ferme en faveur de la sûreté et la sécurité des citoyennes et citoyens, le ministère de l’Intérieur appelle les habitants des quartiers, douars et zones non concernées pour l’instant par les communiqués de retour émis par les autorités locales, à ne pas se déplacer vers les zones sinistrées, jusqu’à à la publication d’une annonce officielle à ce sujet et l’atteinte de niveaux garantissent un accès sécurisé et des conditions d’accueil appropriées.

À cet effet, des points de contrôle seront mis en place au niveau des entrées des zones concernées par le retour des habitants, le but étant de s’assurer que les déplacements concernent exclusivement les personnes autorisées, relève le communiqué.

Tout en saluant le sens élevé de responsabilité et l’esprit de citoyenneté dont ont fait preuve les populations des provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane, le ministère de l’Intérieur exhorte l’ensemble des citoyens concernés à continuer de faire montre de la plus grande vigilance et à respecter les directives officielles.

Le ministère réaffirme également la poursuite de la mobilisation globale afin de garantir toutes les formes de soutien et d’accompagnement nécessaires, jusqu’au terme de cette phase exceptionnelle, dans les meilleures conditions.