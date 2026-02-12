Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidence française

Le président des Républicains et ancien ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé ce jeudi à des parlementaires son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

« C’est une décision que j’ai beaucoup mûri et je pense que le moment est venu pour notre famille politique d’indiquer au français un nouveau chemin, axé sur l’ordre, la prospérité et la fierté française. Je porterai ce projet dans un esprit de rassemblement de notre famille politique, et de tous les Français qui veulent le redressement de notre pays », a-t-il écrit dans un message adressé aux élus de son parti.

Bruno Retailleau n’a pas donné davantage de détails quant à sa candidature. L’ancien ministre de l’Intérieur n’a jamais été, comme d’autres, ouvert à une primaire pour désigner le candidat de sa famille politique.

Une position différente de celle de son ancien collègue Gérald Darmanin. Ce jeudi, le ministre de la Justice a réaffirmé la nécessité, selon lui, de présenter un seul candidat à la prochaine élection présidentielle.