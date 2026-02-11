Le Maroc prêt à mettre son expertise en matière de lutte contre le travail des enfants à la disposition de l’OIT (Sekkouri)

« L’expertise nationale repose sur une approche préventive intégrée visant à protéger les enfants contre le travail précoce, fondée sur des interventions multiples destinées à garantir l’équité en faveur de l’enfance et à assurer à chaque enfant le droit à la croissance, à l’éducation et à la protection », a relevé M. Sekkouri lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec le directeur général de l’OIT, Gilbert Houngbo, en marge de la 6è Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants (11-13 février).

Il a souligné, à cet égard, que l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) constitue l’un des piliers fondamentaux de cette approche, qui ambitionne de généraliser l’enseignement préscolaire au profit des enfants âgés de 4 à 6 ans, l’objectif étant de garantir à chaque enfant un départ sûr et complet dans son parcours éducatif.

La stratégie nationale comprend également la création d’écoles de la deuxième chance et la mise en place de programmes de formation par alternance au profit des enfants et des jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire, leur permettant d’acquérir des compétences pratiques facilitant leur insertion durable dans le marché du travail, tout en leur offrant des alternatives pédagogiques et professionnelles les prémunissant contre le travail précoce, a précisé le ministre.

Outre l’intervention sociale et éducative, M. Sekkouri a indiqué que le Maroc accorde une grande importance au volet juridique, à travers le renforcement de l’arsenal législatif national, la généralisation de la protection sociale et l’octroi d’une aide sociale directe aux enfants et aux familles en situation de précarité.

« Ces mesures ont pour ultime finalité de garantir une protection juridique et matérielle à chaque enfant, contre l’exploitation par le travail précoce, et permettre aux familles bénéficiaires d’offrir à leurs enfants des conditions de vie dignes », a-t-il conclu.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette rencontre permettra de dresser le bilan des progrès réalisés et des défis persistants depuis la 5è Conférence mondiale tenue à Durban en 2022 et de renforcer l’apprentissage par les pairs, la coopération internationale et la cohérence des politiques publiques aux niveaux national, régional et mondial.

Organisée par le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences en partenariat avec l’OIT, cette conférence mondiale vise également à donner un nouvel élan à l’action menée en faveur des principes et droits fondamentaux au travail et à encourager de nouveaux engagements en ce sens, notamment grâce à la Coalition mondiale pour la justice sociale.