Soudan: « Profondément inquiet », le Quintette appelle à l’arrêt “immédiat” de l’escalade militaire

Les Nations Unies et leurs partenaires membres du Quintette pour le Soudan ont exprimé, mercredi, leur “grave préoccupation” face à la poursuite et à l’intensification du conflit dans ce pays, appelant à un arrêt immédiat de toute escalade militaire, notamment à l’approche du mois de Ramadan.

Dans une déclaration conjointe publiée à New York, le Quintette, composé de l’ONU, de l’Union africaine, de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de la Ligue arabe et de l’Union européenne, a exhorté les parties belligérantes à “mettre immédiatement fin à toute nouvelle escalade militaire, y compris à l’utilisation de moyens de guerre de plus en plus destructeurs”.

Les membres du Quintette se sont dits particulièrement alarmés par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans les régions du Kordofan et de l’État du Nil Bleu, marquée par des frappes de drones meurtrières, des sièges resserrés autour de centres urbains, des attaques contre des infrastructures civiles essentielles, ainsi que des déplacements forcés de populations.

Le Quintette, une initiative diplomatique visant à mettre fin au conflit au Soudan, a également dénoncé les graves entraves à l’accès humanitaire, évoquant des menaces pesant sur des corridors d’approvisionnement clés et des attaques contre des convois d’aide. Ces développements, souligne-t-il, “illustrent l’urgence d’une action immédiate pour prévenir de nouvelles atrocités”.

Rappelant “les horreurs vécues à El Fasher” et les mises en garde répétées qui n’ont pas été entendues, avec des conséquences dramatiques pour les civils, le Quintette souligne que “les civils ne doivent plus payer le prix des hostilités en cours”.

Les cinq organisations rappellent à toutes les parties leur responsabilité dans la protection des civils, des biens civils et des infrastructures nationales critiques, notant que les auteurs des violations du droit international et du droit international humanitaire “doivent être tenus responsables”.

Les membres du Quintette appellent à des “efforts collectifs coordonnés et efficaces”, notamment de la part des acteurs disposant d’une influence déterminante, afin de désamorcer le conflit. Ils exhortent également les parties à saisir l’opportunité du mois sacré du Ramadan pour instaurer une trêve humanitaire susceptible de constituer une “étape importante vers une cessation plus large des hostilités”.

Tout en réaffirmant leur attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Soudan, les membres du Quintette réitèrent leur engagement à faciliter un dialogue politique inter-soudanais “inclusif”, afin de mettre fin à la guerre qui dure depuis avril 2023.