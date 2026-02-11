Potentielle candidate à la tête de l’IMA, Audrey Azoulay violemment attaquée par les réseaux algériens
Avec le départ forcé de Jack Lang de l’institut du monde arabe dans le sillage du scandale du prédateur sexuel Jeffrey Epstein et sa démission actée par l’Elysée, le nom de l’ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, Audrey Azoulay, a circulé comme potentielle présidente de l’IMA. Depuis, les réseaux algériens ont lancé de violentes attaques ciblées contre l’ex-directrice générale de l’Unesco.
Alors que l’organisation d’un conseil d’administration extraordinaire de l’IMA est prévue le 17 février prochain afin de nommer un ou une présidente à la tête de l’Institut du monde arabe, parmi les potentiels repreneurs, quelques noms ont déjà commencé à circuler parmi lesquels celui d’Audrey Azoulay, fille du conseiller royal André Azoulay.
dans un tweet, un internaute du nom de @Kabylie4NIF accuse Audrey Azoulay d’être dans les fichiers du pédocriminel Jeffrey Epstein.
« Vérification faite, précise ce mercredi le journal « 20minutes », le nom d’Audrey Azoulay apparaît bien dans les dossiers Epstein. Plus précisément dans un article de JNS News, une agence de presse traitant de l’actualité liée au judaïsme dans le monde, relatant son élection au poste de directrice générale de l’Unesco en octobre 2017″.
Les médias français ont commencé la vente de la candidature d’Audrey Azoulay pour remplacer Jack Lang démissionnaire.
Sauf qu'Audrey Azoulay est elle même cité dans #epstienfiles comme un agent proche d'🇮🇱 favorable à l'entité geno
Audrey #Azoulay serait donnée favorite pour succéder à #Jack_Lang à la direction de l’Institut du monde arabe.
Si cette perspective venait à se confirmer, ce serait moins une nomination qu’une provocation, un affront symbolique lancé au visage du monde culturel arabe.
Car si la…
