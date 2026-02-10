Menace de bloquer un pont entre le Canada et les USA : Carney affirme avoir eu une discussion « positive » avec Trump

« La situation va être réglée », a assuré Carney dans des déclarations à la presse à Ottawa.

« J’ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont. C’est une propriété partagée entre l’État du Michigan et le gouvernement du Canada et il y a de l’acier américain et des travailleurs américains (impliqués dans la construction) du pont », a-t-il indiqué.

« Je ne permettrai pas l’ouverture de ce pont tant que les États-Unis n’auront pas été pleinement dédommagés pour tout ce que nous avons donné (au Canada) et, surtout, tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis avec l’équité et le respect que nous méritons », avait déclaré le président américain lundi soir dans un message sur son réseau Truth Social.

Selon le locataire de la Maison Blanche, les États-Unis devraient « posséder au moins la moitié de cet actif » et pourraient en retirer des revenus « astronomiques ».

Par ailleurs, le dirigeant canadien a souligné l’importance de la reprise des négociations commerciales entre Ottawa et Washington.

« Ce qui est le plus important, oui c’est l’ouverture du pont, mais c’est le commerce entre le Canada et les États-Unis alors il faut faire des progrès en ce qui concerne tout cela », a indiqué Carney.

En octobre 2025, le président américain a mis un terme aux négociations commerciales avec le Canada, accusant Ottawa d’avoir déformé les propos de l’ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane. La campagne publicitaire, financée par le gouvernement provincial de l’Ontario, a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision américaines.

Près de 85% des marchandises canadiennes à destination du marché américain sont conformes à l’Accord de libre échange nord-américain et ne sont donc pas soumises à des droits de douane américains.

Toutefois, les États-Unis imposent des droits de douane sur plusieurs produits canadiens, dont des surtaxes de 50% sur l’acier et l’aluminium, de 10% sur l’énergie, les minéraux critiques et la potasse, de 25% sur les véhicules et de 45% sur le bois d’œuvre.