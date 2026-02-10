Espagne : le gouvernement déclare zone d’urgence les territoires touchés par les intempéries

La ministre a rappelé que les dernières intempéries ont fait deux morts, dont une agente de la Police nationale, décédée lundi dans la province de Cadix lors d’une mission de surveillance dans une zone inondée, ainsi qu’un travailleur ayant perdu la vie au Puerto del Pico, dans la province d’Ávila, au cours d’une opération de sécurité.

Face à l’arrivée imminente de la dépression « Nils », la huitième consécutive depuis le début du mois de février, Mme Saiz a exhorté la population à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les consignes émises par les services de météorologie et de protection civile.

S’agissant des aides aux territoires sinistrés, elle a indiqué que le gouvernement travaille, en coordination avec l’ensemble des départements concernés, à la mise en place de mesures de soutien, dont les détails devraient être présentés lors du prochain Conseil des ministres.

Selon l’Agence nationale de météorologie (AEMET), cet épisode sera marqué par de fortes rafales de vent, une mer très agitée, des pluies soutenues, ainsi que des chutes de neige en altitude.

De son côté, la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Sara Aagesen, a souligné que ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus extrêmes et virulents, appelant à une réponse unie et coordonnée des pouvoirs publics.

L’Espagne a subi ces dernières semaines une succession inédite de dépressions de fort impact, un enchaînement qui n’avait pas été observé depuis plus de trente ans.