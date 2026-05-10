Trump juge « totalement inacceptable » la réponse de l’Iran pour mettre fin au conflit

« Je viens de lire la réponse des soi-disant +représentants+ de l’Iran. Je ne l’aime pas – C’EST TOTALEMENT INACCEPTABLE! », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

Quelques heures plus tôt, le président américain a accusé les dirigeants iraniens d’avoir « mené en bateau » les États-Unis et la communauté internationale pendant plusieurs décennies, affirmant que « cela ne durerait plus très longtemps ».

Par ailleurs, dans un entretien donné plus tôt dans la semaine et diffusé dimanche, M. Trump a estimé que l’Iran avait été « vaincu sur le plan militaire », tout en laissant entendre que l’armée américaine pourrait rester « deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles » identifiées, pour apporter une « touche finale ».

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, après plusieurs jours de frappes israélo-américaines contre des installations iraniennes et de représailles menées par Téhéran dans la région.

Depuis l’entrée en vigueur de cette trêve, les échanges de propositions entre Washington et Téhéran en vue d’un règlement durable du conflit n’ont, jusqu’à présent, débouché sur aucune avancée majeure.