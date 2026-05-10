Maroc–France : le retour du pragmatisme stratégique

La relation entre Rabat et Paris est entrée dans une nouvelle phase. Après plusieurs années de refroidissement, la France a clarifié sa position sur le Sahara marocain en considérant le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible d’un règlement durable.

Cette décision n’a pas seulement levé un blocage diplomatique. Il a replacé la relation franco-marocaine dans son vrai registre : celui des intérêts stratégiques.

Car le Maroc que retrouve aujourd’hui la France n’est plus seulement un partenaire historique, culturel ou francophone. C’est une plateforme industrielle, logistique, énergétique et africaine dont le poids s’est renforcé. Tanger Med a dépassé 11,1 millions de conteneurs en 2025. L’automobile marocaine a atteint un niveau record d’exportations en 2024. Stellantis a annoncé l’extension majeure de son usine de Kénitra. La France reste, de son côté, le premier investisseur étranger au Maroc.

Ce faisceau de réalités change la nature du dialogue. La relation franco-marocaine n’est plus seulement une relation d’héritage ; elle devient une relation de positionnement.

Pour Paris, le Maroc représente désormais un point d’appui dans un environnement africain et méditerranéen instable. Le recul de l’influence française au Sahel, la montée de nouveaux acteurs — Chine, Turquie, Russie, pays du Golfe — et la recomposition des routes économiques obligent la France à sortir des réflexes anciens. Elle ne peut plus regarder le Maroc comme un simple prolongement de son espace d’influence. Elle doit le considérer comme un acteur régional autonome, capable de diversifier ses alliances et de choisir ses priorités.

Pour Rabat, l’enjeu est tout aussi clair. Le Royaume n’attend plus une relation de faveur. Il cherche une relation d’utilité stratégique. Cela suppose un partenariat fondé sur le respect des intérêts fondamentaux, la clarté politique et les projets concrets : industrie, énergie, infrastructures, numérique, formation, Afrique atlantique.

La question du Sahara marocain demeure ici centrale. Elle n’est pas un dossier périphérique. Elle mesure la crédibilité réelle d’un partenariat. En clarifiant sa position, la France a compris qu’aucune relation stratégique durable avec le Maroc ne peut être bâtie sur l’ambiguïté.

Mais le vrai test commence maintenant. Il ne suffit pas de réparer une relation diplomatique. Il faut lui donner une profondeur économique et géopolitique nouvelle. Le Maroc peut offrir à la France une porte d’entrée vers l’Afrique atlantique, une base industrielle compétitive, une stabilité institutionnelle rare dans la région et une capacité de connexion entre Europe, Méditerranée et Afrique.

La France, elle, peut encore apporter au Maroc des investissements, des technologies, des partenariats industriels, des formations de haut niveau et une présence européenne utile dans plusieurs secteurs stratégiques. À condition de comprendre que le temps de l’asymétrie tranquille est terminé.

Le nouveau cycle franco-marocain ne se jouera donc ni dans la nostalgie ni dans les formules diplomatiques. Il se jouera dans la capacité des deux pays à bâtir une relation équilibrée et un nouveau partenariat stratégique.

Dans un monde où les alliances se recomposent vite, Rabat n’est plus seulement un partenaire du Sud. Le Maroc devient l’un des points d’équilibre de la nouvelle géographie euro-africaine.