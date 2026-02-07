Scandale Epstein: Jack Lang dit accueillir avec « sérénité » l’ouverture d’une enquête à son encontre

« L’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet national financier est une nouvelle que j’accueille avec sérénité et même soulagement », a déclaré samedi le président de l’Institut du monde arabe (IMA) dans sa Communiqué.

Selon, Jack Lang, cette enquête « permettra de faire toute la lumière sur des accusations portant portant atteintes à ma probité et à mon honneur ».

« Comme professeur de droit, j’ai le plus grand respect pour les juridictions, auxquelles j’apporterai toute ma contribution », a-t-il poursuivi.

Et d’affirmer: « Les accusations portées à mon encontre sont infondées et je le démontrerai, par-delà le bruit et la fureur des tribunaux médiatique et numérique ».

Le parquet national financier a indiqué, vendredi 6 février, avoir ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » visant l’ancien ministre français de la Culture et actuel président de l’Institut du monde arabe Jack Lang et sa fille Caroline Lang.

Jack Lang est également sommé de s’expliquer dimanche auprès du ministre des Affaires étrangères sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, a annoncé vendredi Jean-Noël Barro depuis Beyrouth, soulignant que sa « priorité, c’est évidemment de garantir le bon fonctionnement et la continuité et l’intégrité de l’Institut du monde arabe.

« Les premiers éléments qui ressortent de ces dossiers sont inédits et d’une extrême gravité » et « exigent un travail d’enquête rigoureux et approfondi », a-t-il ajouté.

« Je me réserve, s’agissant de la poursuite de son mandat, toutes les options », a-t-il ajouté, alors que la subvention annuelle du ministère, 12,3 millions d’euros, représente la moitié du budget de l’IMA.

Son avocat Laurent Merlet a affirmé sur BFMTV(Nouvelle fenêtre), ce samedi, que Jack Lang « prendra une décision en conscience et dans le respect des institutions ».

Ce « serviteur de l’Etat depuis 45 ans », qui « n’a jamais quitté la scène culturelle depuis 1981 », « répondra ligne par ligne et mail par mail si on le lui demande », a-t-il assuré. Et d’asséner : « Non, il n’est pas déstabilisé par du vent. »

Le président de l’IMA est mentionné à de nombreuses reprises (plus de 600 fois) dans les nouveaux fichiers déclassifiés des « Epstein files », du nom du pédocriminel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Des dizaines d’échanges entre l’ex-ministre de la Culture et l’ancien financier y sont révélés. Sa fille, Caroline Lang, est également épinglée pour ses relations d’affaires troubles avec Jeffrey Epstein alors qu’il avait été condamné en 2008 pour avoir recouru à des services de prostituées mineures.

Caroline Lang est par ailleurs mentionnée dans le testament du criminel sexuel qui lui a légué 5 millions de dollars.

De multiples personnalités de la vie publique se sont exprimées ces derniers jours pour inciter Jack Lang à démissionner.

L’IMA est une fondation de droit privé, créée en 1980 et que Jack Lang dirige depuis 2013. Il a depuis été reconduit, pour un total de quatre mandats.