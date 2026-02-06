Les Etats-Unis imposent de nouvelles sanctions pétrolières contre l’Iran

Le Département d’Etat américain a annoncé, vendredi, de nouvelles sanctions pétrolières contre l’Iran, quelques heures après une première session de pourparlers entre Washington et Téhéran à Oman.

Le président Donald Trump « s’est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration », a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du Département d’Etat.

« Au lieu d’investir dans le bien-être de son propre peuple et dans ses infrastructures délabrées, le régime iranien continue de financer des activités déstabilisatrices à travers le monde et d’intensifier sa répression à l’intérieur de l’Iran », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, a précisé le Département d’Etat.

L’annonce survient alors que des délégations iranienne et américaine se sont rencontrées à Mascate et ont convenu de « poursuivre leurs négociations ».

Les sanctions américaines entraînent le gel de l’ensemble des avoirs détenus aux Etats-Unis par les personnes et entités visées. Elles interdisent aussi à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles, au risque d’être à leur tour frappés par des sanctions.

Le président Trump multiplie les menaces d’intervention militaire en Iran, après la répression par le pouvoir iranien de la vaste mobilisation populaire de début janvier, et a déployé une importante force navale dans la région.

Par Atlasinfo (avec MAP)
