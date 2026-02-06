Les arrivées de touristes brésiliens au Maroc bondissent de 35% en 2025

Cette dynamique s’explique notamment par la relance, il y a plus d’un an, de la liaison aérienne directe Casablanca-Sao Paulo, opérée par la compagnie Royal Air Maroc à raison de quatre vols hebdomadaires actuellement.

La tendance haussière s’est également confirmée en fin d’année. En décembre 2025, le Maroc a accueilli 4.496 touristes brésiliens, soit une progression de 14 % par rapport au même mois de 2023, où 3.941 visiteurs avaient été enregistrés.

En termes de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC), le marché brésilien a généré 84.228 nuitées en 2025, contre 57.423 un an plus tôt, soit une hausse de 47 %.

Plus globalement, le Maroc a accueilli 19,8 millions de touristes en 2025, en augmentation de 14 % par rapport à 2024. Un niveau inédit qui rapproche, pour la première fois, le Royaume du seuil symbolique des 20 millions de visiteurs, confirmant la solidité de la reprise et l’ancrage du tourisme comme pilier de l’économie du pays.