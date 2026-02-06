Inde : le Maroc séduit les professionnels du tourisme à l’OTM 2026

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, a souligné la progression soutenue des arrivées de touristes indiens au Royaume, faisant état d’une hausse de 31 % en 2025 par rapport à 2024 et de 224 % comparée à 2019.

Saluant cette dynamique, le diplomate a estimé que ces résultats demeurent en deçà du potentiel réel des deux pays, au regard des perspectives prometteuses du marché indien, se disant convaincu que les flux touristiques poursuivront leur trajectoire haussière dans les années à venir.

M. Maliki a également mis en avant le positionnement du Maroc comme une destination en perpétuelle réinvention, capable d’offrir à chaque visiteur une expérience unique et renouvelée.

« Chaque région du Maroc recèle une richesse culturelle et naturelle singulière », a-t-il relevé, notant le fort taux de revisite des touristes, nombreux à dire s’y sentir « comme chez eux ».

L’ambassadeur a par ailleurs rappelé l’attrait croissant du Royaume en tant que destination cinématographique, ayant accueilli de nombreuses productions internationales, dont indiennes, grâce à la diversité de ses paysages et à la qualité de ses infrastructures.

Lors de cette rencontre, l’ONMT a mis en exergue une offre touristique marocaine plurielle et immersive, portée par la richesse du patrimoine culturel, l’élégance des villes impériales et la diversité des paysages, du désert du Sahara aux littoraux atlantique et méditerranéen, en passant par les montagnes de l’Atlas.

L’événement a également permis de valoriser les expériences d’aventure et d’exploration, ainsi qu’une large palette d’hébergements et de services de voyage sur mesure, répondant aux attentes de tous les profils de voyageurs.

À cette occasion, des vidéos immersives dédiées aux différentes villes et régions du Royaume ont été projetées, offrant un aperçu visuel de la diversité des paysages, des expériences culturelles et de l’art de vivre marocain.

La rencontre a réuni plus de 200 « hosted buyers », professionnels du tourisme et représentants des médias spécialisés, conviés à un voyage sensoriel au cœur de la culture marocaine à travers des prestations artistiques traditionnelles, notamment des rythmes Gnaoua interprétés par une troupe marocaine.

Les invités ont également assisté à des animations mettant en valeur le savoir-faire ancestral du Royaume, dont une cérémonie du thé marocain, des démonstrations de calligraphie, une cérémonie de henné, ainsi que la présentation du caftan marocain, symbole d’un artisanat raffiné et d’un patrimoine vivant.

Dans le cadre de ce salon, qui se poursuit jusqu’à samedi, l’ONMT a aménagé un stand de 200 m², véritable vitrine de la destination Maroc, accueillant également neuf agences de voyage réceptives marocaines.

L’édition 2026 de l’OTM réunit plus de 2.100 exposants issus de plus de 60 pays et accueille plus de 50.000 visiteurs professionnels, confirmant son statut de plateforme stratégique pour l’accès au marché indien du tourisme sortant.

Selon les données du secteur, les voyageurs indiens ont dépensé près de 31,7 milliards de dollars à l’étranger en 2024. Les projections tablent sur 80 à 90 millions de voyages indiens par an, positionnant l’Inde comme le premier marché émetteur de la région Asie-Pacifique.