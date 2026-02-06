Immigration irrégulière : le Royaume-Uni conclut un accord avec la RDC

Commentant ces accords, la ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a indiqué que ces dispositifs permettront désormais l’expulsion et le renvoi vers l’Angola, la Namibie et la République démocratique du Congo de leurs migrants en situation irrégulière et des personnes condamnées pour des infractions graves.

« Si les gouvernements étrangers refusent d’accepter le retour de leurs citoyens, ils en subiront les conséquences », a averti Mme Mahmood, affirmant sa détermination à accélérer les procédures d’expulsion des personnes en situation irrégulière du territoire britannique.

Parmi ces mesures annoncées par la ministre en décembre dernier, figurent la fin du traitement préférentiel accordé aux diplomates et aux personnalités issus de ces pays, ainsi que la suppression de la procédure accélérée de traitement des visas pour leurs ressortissants.

Cette annonce intervient un jour après la publication par le ministère de l’Intérieur de nouveaux chiffres faisant état de près de 60.000 migrants en situation irrégulière expulsés depuis l’arrivée au pouvoir du Parti travailliste en juillet 2024.

Plus de 15.000 expulsions ont été réalisées depuis cette date, tandis que 43.000 personnes ont quitté volontairement le territoire après avoir été informées de l’irrégularité de leur situation.

Au Royaume-Uni, la question migratoire demeure au cœur du débat politique et continue de susciter un fort intérêt médiatique, tout en accentuant la pression sur le gouvernement travailliste.