Décès à Rabat de l’artiste Safia Ziani

La regrettée compte parmi les figures emblématiques de l’art dramatique au Maroc, se distinguant par un riche parcours artistique aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Elle a également contribué avec brio à l’enrichissement du cinéma national en participant à plusieurs films, en plus de ses apparitions dans des productions cinématographiques étrangères.

Depuis la fin des années 1950, la défunte avait interprété des rôles aussi riches que variés au théâtre, au cinéma et à la télévision. Parmi les longs métrages auxquels elle a pris part, figurent notamment « Lalla Chafia » (1982) du regretté Mohamed Tazi Ben Abdelouahed, « Bamou » (1983) de Driss Mrini, « La plage des enfants perdus » (1991) de Jilali Ferhati, « La nuit sacrée » (1993) du Français Nicolas Klotz, « Mémoire en détention » (2004) de Jilali Ferhati et « Les nuits de l’enfer » (2016) de Hamid Bennani.

Safia Ziani avait également participé à plusieurs adaptations de pièces de théâtre écrites par de grands auteurs mondiaux tels que Molière, Shakespeare et d’autres, ainsi qu’à des pièces créées par de grands dramaturges marocains tels que Tayeb Saddiki, Tayeb El Laâlej, Kenfaoui, Ouaaziz et d’autres.

Ces dernières années, elle a également participé à plusieurs productions télévisées, notamment les séries « Al Wassiya » (1999), « Hdidan » (2009), « Jouha Ya Jouha » (2009-2010) et « Dour Biha Ya Chibani » (2013).